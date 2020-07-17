Автофиксация нарушений ПДД: в МВД ожидают снижения смертности на 30% при камерах по всей Украине

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 97266 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104275 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130247 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109333 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129606 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101773 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102489 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104344 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102022 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Автофиксация нарушений ПДД: в МВД ожидают снижения смертности на 30% при камерах по всей Украине

Автофиксация нарушений ПДД: в МВД ожидают снижения смертности на 30% при камерах по всей Украине

Киев  •  УНН

 • 12004 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. После установки камер автоматической фиксации нарушений ПДД по всей Украине в Министерстве внутренних дел ожидают снижения на 30% смертности на дорогах. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода Слова Савика Шустера” сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передаёт УНН.

“У нас в планах установка 1000 камер на территории Украины, 300 камер закупается уже сейчас. И когда мы покроем территорию Украины, все аварийно опасные участки, камерами, которые будут фиксировать превышение скорости, проезды на красный свет, нарушения проезда на двойной сплошной, мы ожидаем значительного уменьшения на 30% смертности”, — сказал Геращенко.

Как сообщал УНН, Министерство внутренних дел ранее сообщило о намерении обратится к мэрам крупнейших городов Украины и обласных центров с предложениями об установлении системы автофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры также будут установлены на автомагистралях.

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