Автофиксация нарушений ПДД: в МВД ожидают снижения смертности на 30% при камерах по всей Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. После установки камер автоматической фиксации нарушений ПДД по всей Украине в Министерстве внутренних дел ожидают снижения на 30% смертности на дорогах. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода Слова Савика Шустера” сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передаёт УНН.
“У нас в планах установка 1000 камер на территории Украины, 300 камер закупается уже сейчас. И когда мы покроем территорию Украины, все аварийно опасные участки, камерами, которые будут фиксировать превышение скорости, проезды на красный свет, нарушения проезда на двойной сплошной, мы ожидаем значительного уменьшения на 30% смертности”, — сказал Геращенко.
Как сообщал УНН, Министерство внутренних дел ранее сообщило о намерении обратится к мэрам крупнейших городов Украины и обласных центров с предложениями об установлении системы автофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры также будут установлены на автомагистралях.