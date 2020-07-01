У МВС хочуть розширити охоплення системи автофіксації ПДР по всій Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Міністерство внутрішніх справ звернеться до мерів найбільших міст України та обласних центрів з пропозиціями про встановлення системи автофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери також будуть встановлені на автомагістралях. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час брифінгу в середу, передає кореспондент УНН.
"У наших планах - подальший розвиток цієї системи по всій Україні, мною підписані та розіслані листи мерам найбільших міст України та обласних центрів з пропозиціями, з кількістю тих місць, які, як ми вважаємо, є аварійно небезпечними", - сказав Геращенко.
Так, зазначив він, для це Дніпра 22 місця, для Луцька 6-7 місць.
"Тепер голови міст та місцевих рад можуть, якщо вони захочуть покращити безпеку дорожнього руху в своєму місті, виділяти кошти і разом з поліцією доповнювати ті місця, які вони вважають аварійно небезпечними", - зазначив заступник міністра.
Він повідомив, що в цьому році також планується за рахунок державного бюджету закупити 300 відеокамер для використання на автошляхах України.
"Таким чином на державних автомагістралях будуть встановлені камери за рахунок держави, а в містах ми рекомендуємо ставити за рахунок місцевої влади. Плануємо, щоб протягом двох років в Україні працювало близько тисячі таких камер", - додав Геращенко.
Нагадаємо, МВС запропонує нардепам підняти штрафи для порушників ПДР.