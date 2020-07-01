МВД предложит нардепам поднять штрафы для нарушителей ПДД
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Министерство внутренних дел будет предлагать народным депутатам голосовать за поднятие штрафов для лиц, систематически превышающих скорость на украинских дорогах. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.
“Вы знаете, что если гражданин получает штраф, он имеет право в течении 10 дней оплатить его. Тогда сумма штрафа будет лишь 127 грн 50 коп. Если владелец машины или водитель не оплатит в течении 10 дней, штраф будет 255 грн. В случае если превышение скорости является значительно более 50 км/час по сравнению с разрешенным, штраф составляет более 500 грн”, — сказал Геращенко.
По его словам, 510 грн — слишком невысокая цена за то, что “отдельные граждане позволяют себе рисковать, проезжая по улицам наших городов”.
"Мы планируем предложить депутатам Верховной Рады в сентябре принять законопроект, который в значительной степени увеличит штрафы для тех, кто систематически нарушает и превышает скорость более чем на 50 км/час... Мы будем предлагать, чтоб штраф составлял 3 400 грн", — заявил заместитель министра.
Ранее Геращенко сообщил, что с момента начала работы в Киеве системы автоматической фиксации правил дорожного движения на сегодня было зафиксировано в 4,5 раза меньше правонарушений.