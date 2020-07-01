После запуска автофиксации ПДД в Киеве стало в 4,5 раза меньше нарушений на дорогах - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. С момента начала работы в Киеве системы автоматической фиксации правил дорожного движения на сегодня было зафиксировано в 4,5 раза меньше правонарушений. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.
“Относительно работы автоматической системы фотофиксации, вы знаете, что было поставлено 50 видеокамер на территории Киева и Киевской области. Эти камеры зафиксировали сотни тысяч правонарушений. В первый день количество зафиксированных превышений скорости составило 57 880 правонарушений”, — сообщил Геращенко.
С его слов, после этого были разосланы сотни тысяч сообщений о штрафах, и количество правонарушений стало падать.
"Падение составило более 4,5 раза. Вчера, 30 июня, было зафиксировано 13 325 фактов превышения скорости или в 4,5 раза меньше. Это означает, что водители стали более дисциплинированными, стали соблюдать ПДД... Мы сравнили июнь 2020 года с июнем 2019 года, в этом меяце произошло всего лишь 4 ДТП в тех местах, в которых в прошлом году произошло 11″, — пояснил замминистра.
Напомним, с 1 июня по Украине заработали 50 камер системы автоматической фиксации нарушений ПДД.
За первые восемь минут 45 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировали более 200 случаев превышения скорости. За 10 дней работы системы автофиксации нарушений ПДД количество нарушений снизились вдвое. В целом украинцы уже оплатили 7399 штрафов.