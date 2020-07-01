Після запуску автофіксації ПДР у Києві стало в 4,5 рази менше порушень на дорогах - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. З моменту початку роботи в Києві системи автоматичної фіксації правил дорожнього руху станом на сьогодні було зафіксовано в 4,5 рази менше правопорушень. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час брифінгу в середу, передає кореспондент УНН.
“Щодо роботи автоматичної системи фотофіксації, ви знаєте, що було поставлено 50 відеокамер на території Києва та Київської області. Ці камери зафіксували сотні тисяч правопорушень. У перший день кількість зафіксованих перевищень швидкості становила 57 880 правопорушень”, - повідомив Геращенко.
З його слів, після цього були розіслані сотні тисяч повідомлень про штрафи, і кількість правопорушень стала падати.
"Падіння становило понад 4,5 рази. Вчора, 30 червня, було зафіксовано 13 325 фактів перевищення швидкості або в 4,5 рази менше. Це означає, що водії стали більш дисциплінованими, стали дотримуватися ПДР... Ми зрівняли червень 2020 року з червнем 2019 року, у цьому місяці сталося всього лише 4 ДТП у тих місцях, у яких в минулому році сталося 11″, - пояснив заступник міністра.
Нагадаємо, з 1 червня по Україні запрацювали 50 камер системи автоматичної фіксації порушень ПДР.
За перші вісім хвилин 45 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху зафіксували понад 200 випадків перевищення швидкості. За 10 днів роботи системи автофіксації порушень ПДР кількість порушень знизилися удвічі. Загалом українці вже сплатили 7 399 штрафів.