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В МВД хотят расширить охват системы автофиксации ПДД по всей Украине

В МВД хотят расширить охват системы автофиксации ПДД по всей Украине

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Министерство внутренних дел обратится к мэрам крупнейших городов Украины и обласных центров с предложениями об установлении системы автофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры также будут установлены на автомагистралях. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

“В наших планах – дальнейшее развитие этой системы по всей Украине, мной подписаны и разосланы письма мэрам крупнейших городов Украины и обласных центров с предложениями, с количеством тех мест, которые, как мы считаем, являются аварийно опасными”, - сказал Геращенко.

Так, отметил он, для это Днепра 22 места, для Луцка 6-7 мест.

“Теперь меры городов и местных советов могут, если они захотят улучшить безопастность дорожного движения в своем городе, выделять средства и вместе с полицией дополнять те места, которые они считают аварийно опасными”, - отметил заместитель министра.

Он сообщил, что в этом году также планируется за счет государственного бюджета закупить 300 видеокамер для использования на автодорогах Украины.

“Таким образом на государственных автомагистралях будут установлены камеры за счет государства, а в городах мы рекомендуем ставить за счет местной власти. Планируем, чтоб в течении двух лет в Украине работало около тысячи таких камер”, - добавил Геращенко.

Напомним, МВД предложит нардепам поднять штрафы для нарушителей ПДД.

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