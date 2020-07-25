Масштабное ДТП с пострадавшими: в Киеве столкнулись легковушка и грузовик
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. На Броварском проспекте в Киеве произошла масштабная ДТП с пострадавшими, передает корреспондент УНН.
По словам корреспондента, на Броварском проспекте легковушка столкнулась с грузовиком, который в результате протаранил билборд.
Как сообщают очевидцы, в ДТП есть пострадавшие, но пока их количество не уточняется.
Отметим, что сейчас из-за аварии на Броварском проспекте возник большой затор.
Сейчас УНН пытается получить комментарий у правоохранителей по данному ДТП.
Напомним, в Каменец-Подольском карета "скорой" попала в ДТП.