Мешканець Броварів скоїв смертельну ДТП на Львівщині

“22 липня, близько 10:40 на автодорозі “Львів-Івано-Франківськ” неподалік села Старе Село Пустомитівського району водій автомобіля “Хюндай Елантра”, 39-річний житель міста Бровари Київської області, порушив вимоги Правил дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем “Форд Ескорт” під керуванням 46-річного мешканця міста Бібрка.

Внаслідок зіткнення водій “Форда” отримав тілесні ушкодження, від яких помер дорогою у лікарню. Також був травмований пасажир “Ескорта”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водію “Хюндай” повідомлено про підозру за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом.

“Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває”, — додали в поліції.

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