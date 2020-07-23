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19 березня, 18:42 • 46632 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100517 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101365 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117017 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123506 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120311 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155969 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125089 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124786 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123914 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Мешканець Броварів скоїв смертельну ДТП на Львівщині

Мешканець Броварів скоїв смертельну ДТП на Львівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Мешканцю Київської області повідомили про підозру у скоєнні смертельної ДТП на трасі "Львів – Івано-Франківськ", внаслідок якої одна людина загинула, одна травмована. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Львівській області, передає УНН.

“22 липня, близько 10:40 на автодорозі “Львів-Івано-Франківськ” неподалік села Старе Село Пустомитівського району водій автомобіля “Хюндай Елантра”, 39-річний житель міста Бровари Київської області, порушив вимоги Правил дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем “Форд Ескорт” під керуванням 46-річного мешканця міста Бібрка.

Внаслідок зіткнення водій “Форда” отримав тілесні ушкодження, від яких помер дорогою у лікарню. Також був травмований пасажир “Ескорта”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водію “Хюндай” повідомлено про підозру за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом.

“Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває”, — додали в поліції.

Як повідомляв УНН, на Закарпатті позашляховик насмерть збив 18-річного мотоцикліста.

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