Житель Броваров совершил смертельное ДТП на Львовщине

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 37319 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102179 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107082 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134302 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110910 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131802 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102142 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102597 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104444 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102067 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Житель Броваров совершил смертельное ДТП на Львовщине

Житель Броваров совершил смертельное ДТП на Львовщине

Киев  •  УНН

 • 13924 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Жителю Киевской области сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП на трассе "Львов - Ивано-Франковск", в результате которого один человек погиб, один травмирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области, передает УНН.

“22 июля, около 10:40 на автодороге “Львов-Ивано-Франковск” близ села Старое Село Пустомытовского района водитель автомобиля “Хюндай Элантра”, 39-летний житель города Бровары Киевской области, нарушил требования Правил дорожного движения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем “Форд Эскорт” под управлением 46-летнего жителя города Бибрка.

В результате столкновения водитель “Форда” получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу. Также был травмирован пассажир “Эскорт”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что водителю “Хюндай” сообщено о подозрении по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

“Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается”, — добавили в полиции.

Как сообщал УНН, на Закарпатье внедорожник насмерть сбил 18-летнего мотоциклиста.

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