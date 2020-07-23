Житель Броваров совершил смертельное ДТП на Львовщине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Жителю Киевской области сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП на трассе "Львов - Ивано-Франковск", в результате которого один человек погиб, один травмирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области, передает УНН.
“22 июля, около 10:40 на автодороге “Львов-Ивано-Франковск” близ села Старое Село Пустомытовского района водитель автомобиля “Хюндай Элантра”, 39-летний житель города Бровары Киевской области, нарушил требования Правил дорожного движения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем “Форд Эскорт” под управлением 46-летнего жителя города Бибрка.
В результате столкновения водитель “Форда” получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу. Также был травмирован пассажир “Эскорт”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что водителю “Хюндай” сообщено о подозрении по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.
“Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается”, — добавили в полиции.
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