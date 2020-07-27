У Києві за вихідні сталося понад 100 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У Києві за вихідні сталося понад 100 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"У Києві з 25 липня по 26 липня сталося 114 ДТП, з них 10 - ДТП з потерпілими", - сказали у пресслужбі.
Нагадаємо, на Броварському проспекті у Києві сталась масштабна ДТП із потерпілими.
Також повідомлялося, мешканцю Київської області повідомили про підозру у скоєнні смертельної ДТП на трасі "Львів – Івано-Франківськ", внаслідок якої одна людина загинула, одна травмована.