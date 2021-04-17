В Киеве за ночь четыре раза горели автомобили
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киеве за ночь спасатели четыре раза выезжали на ликвидацию пожаров в автомобилях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“В ночь с 16 на 17 апреля спасатели киевского гарнизона 4 раза выезжали на ликвидацию пожаров в автомобилях”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что 16 апреля в 21:53 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Новопироговская, 31 что в Голосеевском районе столицы. Так, по прибытию, спасатели установили, что возгорание произошло во дворе 9-этажного жилого дома в автомобиле Skoda, однако пожар был ликвидирован самостоятельно до прибытия пожарного подразделения.
“В результате возгорания сгорел и поврежден салон, заднее сиденье, внутренняя обшивка, пластиковые элементы салона автомобиля”, — отмечается в сообщении.
Второй подобный вызов прозвучал 17 апреля в 00:04. В Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании, которое возникло на улице Дмитриевской, 9 в Шевченковском районе столицы.
Прибыв, бойцы установили, что во дворе 9-этажного жилого дома пожар возник в автомобиле Mercedes ML с распространением пламени на рядом припаркованный автомобиль Audi Q3 и Renault Megan. Уже через 25 минут спасатели ликвидировали возгорание.
“В результате пожара сгорел и поврежден в автомобиле Mercedes ML моторный отсек, лакокрасочное покрытия и салон, в автомобиле Audi Q3 передня левая фара, крыло и бампер автомобиля, а также задняя правая фара и стойка правой передней двери автомобиля Renault Megan”, — говорится в сообщении.
В ГСЧС сообщают, что еще один вызов прозвучал в 2:11. В сообщении говорилось, что возгорание возникло во дворе 9-этажного жилого дома на улице Каштановой, 14А, в Деснянском районе столицы.
“На место происшествия прибыли пожарные 13-ДПРЧ и установили, что горит автомобиль Wolkswagen Transporter. В 2:32 возгорание было локализовано и в 2:48 — ликвидировано”, - информируют в ГСЧС
Так, в результате пожара сгорел и поврежден салон авто, передняя панель приборов, лобовое стекло, передний бампер, левое колесо и лакокрасочное покрытие.
Четвертый вызов прозвучал в 3:05. В оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Бакинской, 35А, в Шевченковском районе столицы. По прибытию, бойцы установили, что на территории гаражного кооператива возгорание возникло в автомобиле Renault Zoe с распространением пламени на еще один рядом припаркованный автомобиль Renault Zoe. В 3:25 возгорание было локализовано и в 3:41 — ликвидировано. Отмечается, что в результате пожара автомобиль, где возникло возгорание выгорел полностью, а в другом автомобиле поврежден салон и лакокрасочное покрытие.
Так, причины данных возгораний устанавливаются правоохранительными органами.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
Дополнение
В марте сообщалось, что в Украине с начала года произошло почти 800 пожаров транспортных средств.