З початку року в Україні сталося майже 800 пожеж автомобілів, лише за останню добу горіло 9
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Україні з початку року сталося майже 800 пожеж транспортних засобів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Цитата
“Від початку року сталося майже 800 пожеж транспортних засобів! Лише минулої доби горіло 9 машин!” — йдеться в повідомленні.
Також в ДСНС нагадали водіям, що:
• важливо вчасно проводити технічне обслуговування транспортного засобу;
• не користуйтеся несправним автомобілем;
• машина має бути оснащена первинними засобами гасіння та аптечкою;
• заборонено сідати в палаючий автомобіль та намагатися завести його;
• паркуйтеся так, щоб не створювати перешкоду іншим транспортним засобам, зокрема, спецтехніці;
• подбайте про паркування авто у безпечному місці, яке було б під охороною, щоб зменшити ризики підпалу;
• пам’ятайте, що забороняється користуватися джерелами відкритого вогню під час огляду та ремонту агрегатів автомобіля, залишати на двигунах, у кабінах та інших місцях поблизу авто промаслені ганчірки тощо
Доповнення
У Дніпрі сталась масштабна пожежа на станції технічного обслуговування автомобілів.
Нагадаємо, у Дніпрі під час руху загорілась вантажівка. Під час пожежі у автомобілі постраждав водій.