З початку року в Україні сталося майже 800 пожеж автомобілів, лише за останню добу горіло 9

Цитата

“Від початку року сталося майже 800 пожеж транспортних засобів! Лише минулої доби горіло 9 машин!” — йдеться в повідомленні.

Також в ДСНС нагадали водіям, що:

• важливо вчасно проводити технічне обслуговування транспортного засобу;

• не користуйтеся несправним автомобілем;

• машина має бути оснащена первинними засобами гасіння та аптечкою;

• заборонено сідати в палаючий автомобіль та намагатися завести його;

• паркуйтеся так, щоб не створювати перешкоду іншим транспортним засобам, зокрема, спецтехніці;

• подбайте про паркування авто у безпечному місці, яке було б під охороною, щоб зменшити ризики підпалу;

• пам’ятайте, що забороняється користуватися джерелами відкритого вогню під час огляду та ремонту агрегатів автомобіля, залишати на двигунах, у кабінах та інших місцях поблизу авто промаслені ганчірки тощо

Доповнення

У Дніпрі сталась масштабна пожежа на станції технічного обслуговування автомобілів.

Нагадаємо, у Дніпрі під час руху загорілась вантажівка. Під час пожежі у автомобілі постраждав водій.