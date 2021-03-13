С начала года в Украине произошло почти 800 пожаров автомобилей, только за последние сутки горело 9

Цитата

"С начала года произошло почти 800 пожаров транспортных средств! Только за прошедшие сутки горело 9 машин!" - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС напомнили водителям, что:

• важно вовремя проводить техническое обслуживание транспортного средства;

• Не используйте неисправным автомобилем;

• машина должна быть оснащена первичными средствами тушения и аптечкой;

• запрещено садиться в горящий автомобиль и пытаться завести его,

• паркуйтесь так, чтобы не создавать помеху другим транспортным средствам, в частности, спецтехнике;

• позаботьтесь о парковке авто в безопасном месте, которое было бы под охраной, чтобы уменьшить риски поджога;

• помните, что запрещается пользоваться источниками открытого огня во время осмотра и ремонта агрегатов автомобиля, оставлять на двигателях, в кабинах и других местах вблизи авто промасленные тряпки и т.д.

Дополнение

В Днепре произошел крупный пожар на станции технического обслуживания автомобилей.

Напомним, в Днепре во время движения загорелся грузовик. Во время пожара в автомобиле пострадал водитель.