С начала года в Украине произошло почти 800 пожаров автомобилей, только за последние сутки горело 9
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Украине с начала года произошло почти 800 пожаров транспортных средств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
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"С начала года произошло почти 800 пожаров транспортных средств! Только за прошедшие сутки горело 9 машин!" - говорится в сообщении.
Также в ГСЧС напомнили водителям, что:
• важно вовремя проводить техническое обслуживание транспортного средства;
• Не используйте неисправным автомобилем;
• машина должна быть оснащена первичными средствами тушения и аптечкой;
• запрещено садиться в горящий автомобиль и пытаться завести его,
• паркуйтесь так, чтобы не создавать помеху другим транспортным средствам, в частности, спецтехнике;
• позаботьтесь о парковке авто в безопасном месте, которое было бы под охраной, чтобы уменьшить риски поджога;
• помните, что запрещается пользоваться источниками открытого огня во время осмотра и ремонта агрегатов автомобиля, оставлять на двигателях, в кабинах и других местах вблизи авто промасленные тряпки и т.д.
Дополнение
В Днепре произошел крупный пожар на станции технического обслуживания автомобилей.
Напомним, в Днепре во время движения загорелся грузовик. Во время пожара в автомобиле пострадал водитель.