У Києві за ніч чотири рази горіли автомобілі

«У ніч з 16 на 17 квітня рятувальники київського гарнізону 4 рази виїжджали на ліквідацію пожеж в автомобілях», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що 16 квітня о 21:53 до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Новопирогівська, 31, що у Голосіївському районі столиці. Так, по прибуттю, рятувальники встановили, що займання сталося у дворі 9-поверхового житлового будинку в автомобілі Skoda, проте пожежу було ліквідовано самостійно до прибуття пожежного підрозділу.

«Внаслідок займання згоріло та пошкоджено салон, заднє сидіння, внутрішня обшивка, пластикові елементи салону автомобіля», - зазначається в повідомленні.

Другий подібний виклик пролунав 17 квітня о 00:04. До Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання, яке виникло на вулиці Дмитрівській, 9, що у Шевченківському районі столиці.

Прибувши, бійці встановили, що у дворі 9-поверхового житлового будинку пожежа виникла в автівці Mercedes ML з розповсюдженням полум’я на поруч припаркований автомобіль Audi Q3 та Renault Megan. Вже за 25 хвилин рятувальники ліквідували загоряння.

«Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено в автівці Mercedes ML моторний відсік, лакофафарбове покриття та салон, в автомобілі Audi Q3 передню ліву фару, крило та бампер автомобіля, а також задню праву фару та стойку правої передньої двері автівки Renault Megan», - йдеться в повідомленні.

В ДСНС повідомляють, що ще один виклик пролунав о 2:11. У повідомленні йшлося про те, що займання виникло у дворі 9-поверхового житлового будинку на вулиці Каштановій, 14А, що у Деснянському районі столиці.

«На місце події прибули вогнеборці 13-ДПРЧ та встановили, що горить автомобіль Wolkswagen Transporter. О 2:32 загоряння було локалізовано та о 2:48 – ліквідовано», - інформують в ДСНС.

Так, внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено салон авто, передня панель приладів, лобове скло, передній бампер, ліве колесо та лакофарбове покриття.

Четвертий виклик пролунав о 3:05. До оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Бакинській, 35А, що у Шевченківському районі столиці. По прибуттю, бійці встановили, що на території гаражного кооперативу загоряння виникло в автівці Renault Zoe з розповсюдженням полум’я на ще один поруч припаркований автомобіль Renault Zoe. О 3:25 займання було локалізовано та о 3:41 – ліквідовано. Зазначається, що внаслідок пожежі автівка, де виникло займання вигоріла повністю, а в іншому автомобілі пошкоджено салон та лакофарбове покриття.

Так, причини даних загорянь встановлюються правоохоронними органами.

Наголошується, що жертв та постраждалих немає.

Доповнення

В березні повідомлялося, що в Україні з початку року сталося майже 800 пожеж транспортних засобів.





