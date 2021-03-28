В Киеве за минувшие сутки обнаружили более 370 случаев заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили 374 случая заражения коронавирусом. Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Днепровском районе. Об этом сообщил Киевский городской глава Виталий Кличко в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
“374 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице (всего 159 367)”, — сообщил Кличко.
По информации городского главы, заболели 205 женщин в возрасте от 21 до 90 лет, 144 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 25 девочек от 3 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.
Госпитализировали 45 больных COVID-19 и 482 пациента с подозрением на коронавирус и с пневмонией.
За сутки в Киеве зарегистрировано 35 летальных случаев. В то же время выздоровели 284 человека.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе (120), Дарницком (110) и в Оболонском районе (60).
Добавим
Всего за период пандемии в Киеве подтверждено 159 367 случаев заболевания COVID-19, из них 3309 летальных. Уже преодолели коронавирус 104 901 киевлянин.
В Украине с начала пандемии выявлено 1 644 063 случая коронавируса, в частности за минувшие сутки — 11932.