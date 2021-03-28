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В Україні вже 1,644 млн випадків COVID-19, за добу - 11 932

В Україні вже 1,644 млн випадків COVID-19, за добу - 11 932

Київ • УНН

 • 25985 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,644 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 27 березня, — 11,9 тисяч, менше, ніж добою раніше. Госпіталізацій за добу — понад 5 тисяч. Показник летальних випадків за добу — 203. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

Цитата

“11 932 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 564 дитини та 181 медпрацівник”, — повідомив міністр.

Також за минулу добу

▪️госпіталізовано — 5 052 особи;
▪️летальних випадків — 203;
▪️одужало — 3 343 особи;
▪️здійснено тестувань за добу — 76 335 (зокрема методом ПЛР — 37 979, методом ІФА — 8 732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 29 624).

За весь час пандемії в Україні

— захворіло — 1 644 063 особи;
— одужало — 1 300 625 осіб;
— летальних випадків — 31 954;
— проведено ПЛР-тестувань — 7 983 023.

Щеплення в Україні

4 616 людей щеплено проти COVID-19 за добу 27 березня 2021 року в Україні.
196 880 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 196 879 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях”, — додав Степанов.

  • м. Київ — 374 випадки/ 389 щеплень;
  • Вінницька область — 433 випадки/ 160 щеплень;
  • Волинська область — 185 випадків/ 50 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 1 083 випадки/ 360 щеплень;
  • Донецька область — 841 випадок/ 220 щеплень;
  • Житомирська область — 791 випадок/ 150 щеплень;
  • Закарпатська — 271 випадок/ 70 щеплень;
  • Запорізька область — 310 випадків/ 130 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 307 випадків/ 377 щеплень;
  • Київська область — 769 випадків/ 320 щеплень;
  • Кіровоградська область — 173 випадки/ 70 щеплень;
  • Луганська область — 38 випадків/ 130 щеплень;
  • Львівська область — 905 випадків/ 60 щеплень;
  • Миколаївська область — 398 випадків/ 160 щеплень;
  • Одеська область — 565 випадків/ 40 щеплень;
  • Полтавська область — 174 випадки/ 400 щеплень;
  • Рівненська область — 296 випадків/ 150 щеплень;
  • Сумська область — 562 випадки/ 120 щеплень;
  • Тернопільська область — 457 випадків/ 70 щеплень;
  • Харківська область — 1 150 випадків/ 120 щеплень;
  • Херсонська область — 191 випадок/ 540 щеплень;
  • Хмельницька область — 676 випадків/ 170 щеплень;
  • Черкаська область — 253 випадки/ 160 щеплень;
  • Чернівецька область — 407 випадків/ 160 щеплень;
  • Чернігівська область — 323 випадки/ 40 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

▪️Щеплення проводилось 80 мобільними бригадами з імунізації та 155 пунктами щеплення.
▪️Станом на 27 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 361 020 людей.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.

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