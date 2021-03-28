В Україні вже 1,644 млн випадків COVID-19, за добу - 11 932

Цитата

“11 932 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 564 дитини та 181 медпрацівник”, — повідомив міністр.

Також за минулу добу

▪️госпіталізовано — 5 052 особи;

▪️летальних випадків — 203;

▪️одужало — 3 343 особи;

▪️здійснено тестувань за добу — 76 335 (зокрема методом ПЛР — 37 979, методом ІФА — 8 732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 29 624).

За весь час пандемії в Україні

— захворіло — 1 644 063 особи;

— одужало — 1 300 625 осіб;

— летальних випадків — 31 954;

— проведено ПЛР-тестувань — 7 983 023.

Щеплення в Україні

4 616 людей щеплено проти COVID-19 за добу 27 березня 2021 року в Україні.

196 880 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 196 879 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях”, — додав Степанов.



м. Київ — 374 випадки/ 389 щеплень;



Вінницька область — 433 випадки/ 160 щеплень;



Волинська область — 185 випадків/ 50 щеплень;



Дніпропетровська область — 1 083 випадки/ 360 щеплень;



Донецька область — 841 випадок/ 220 щеплень;



Житомирська область — 791 випадок/ 150 щеплень;



Закарпатська — 271 випадок/ 70 щеплень;



Запорізька область — 310 випадків/ 130 щеплень;



Івано-Франківська область — 307 випадків/ 377 щеплень;



Київська область — 769 випадків/ 320 щеплень;



Кіровоградська область — 173 випадки/ 70 щеплень;



Луганська область — 38 випадків/ 130 щеплень;



Львівська область — 905 випадків/ 60 щеплень;



Миколаївська область — 398 випадків/ 160 щеплень;



Одеська область — 565 випадків/ 40 щеплень;



Полтавська область — 174 випадки/ 400 щеплень;



Рівненська область — 296 випадків/ 150 щеплень;



Сумська область — 562 випадки/ 120 щеплень;



Тернопільська область — 457 випадків/ 70 щеплень;



Харківська область — 1 150 випадків/ 120 щеплень;



Херсонська область — 191 випадок/ 540 щеплень;



Хмельницька область — 676 випадків/ 170 щеплень;



Черкаська область — 253 випадки/ 160 щеплень;



Чернівецька область — 407 випадків/ 160 щеплень;



Чернігівська область — 323 випадки/ 40 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

▪️Щеплення проводилось 80 мобільними бригадами з імунізації та 155 пунктами щеплення.

▪️Станом на 27 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 361 020 людей.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.