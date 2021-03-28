В Украине уже 1,644 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 932

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Киев  •  УНН

 • 25971 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,644 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 27 марта, — 11,9 тыс., меньше, чем сутками ранее. Госпитализаций за сутки — более 5 тысяч. Показатель летальных случаев за сутки — 203. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

Цитата

“11 932 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 марта 2021 года. В частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник”, — сообщил министр.

Также за минувшие сутки

▪️госпитализированы — 5052 человека;
▪️летальных случаев — 203;
▪️выздоровело — 3343 человека;
▪️осуществлено тестирований за сутки — 76 335 (в том числе методом ПЦР — 37979, методом ИФА — 8732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 29624).

За все время пандемии в Украине

— заболело — 1 644 063 лица;
— выздоровели — 1 300 625 человек;
— летальных случаев — 31 954;
— проведения ПЦР-тестов — 7 983 023.

Прививки в Украине

4616 человек привито против COVID-19 за сутки 27 марта 2021 в Украине.

196 880 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 196 879 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях”, — добавил Степанов.

  • г. Киев — 374 случая / 389 прививок;
  • Винницкая область — 433 случая / 160 прививок;
  • Волынская область — 185 случаев / 50 прививок;
  • Днепропетровская область — 1083 случая / 360 прививок;
  • Донецкая область — 841 случай / 220 прививок;
  • Житомирская область — 791 случай / 150 прививок;
  • Закарпатская — 271 случай / 70 прививок;
  • Запорожская область — 310 случаев / 130 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 307 случаев / 377 прививок;
  • Киевская область — 769 случаев / 320 прививок;
  • Кировоградская область — 173 случая / 70 прививок;
  • Луганская область — 38 случаев / 130 прививок;
  • Львовская область — 905 случаев / 60 прививок;
  • Николаевская область — 398 случаев / 160 прививок;
  • Одесская область — 565 случаев / 40 прививок;
  • Полтавская область — 174 случая / 400 прививок;
  • Ровенская область — 296 случаев / 150 прививок;
  • Сумская область — 562 случая / 120 прививок;
  • Тернопольская область — 457 случаев / 70 прививок;
  • Харьковская область — 1150 случаев / 120 прививок;
  • Херсонская область — 191 случай / 540 прививок;
  • Хмельницкая область — 676 случаев / 170 прививок;
  • Черкасская область — 253 случая / 160 прививок;
  • Черновицкая область — 407 случаев / 160 прививок;
  • Черниговская область — 323 случая / 40 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

▪️Прививки проводились 80 мобильными бригадами по иммунизации и 155 пунктами прививки.
▪️По состоянию на 27 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 361 020 человек.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантина с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется по локдауну в Украине.

Украинские Национальные Новости

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