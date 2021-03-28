В Украине уже 1,644 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 932

Цитата

“11 932 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 марта 2021 года. В частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник”, — сообщил министр.

Также за минувшие сутки

▪️госпитализированы — 5052 человека;

▪️летальных случаев — 203;

▪️выздоровело — 3343 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки — 76 335 (в том числе методом ПЦР — 37979, методом ИФА — 8732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 29624).

За все время пандемии в Украине

— заболело — 1 644 063 лица;

— выздоровели — 1 300 625 человек;

— летальных случаев — 31 954;

— проведения ПЦР-тестов — 7 983 023.

Прививки в Украине

4616 человек привито против COVID-19 за сутки 27 марта 2021 в Украине.

196 880 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 196 879 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях”, — добавил Степанов.



г. Киев — 374 случая / 389 прививок;



Винницкая область — 433 случая / 160 прививок;



Волынская область — 185 случаев / 50 прививок;



Днепропетровская область — 1083 случая / 360 прививок;



Донецкая область — 841 случай / 220 прививок;



Житомирская область — 791 случай / 150 прививок;



Закарпатская — 271 случай / 70 прививок;



Запорожская область — 310 случаев / 130 прививок;



Ивано-Франковская область — 307 случаев / 377 прививок;



Киевская область — 769 случаев / 320 прививок;



Кировоградская область — 173 случая / 70 прививок;



Луганская область — 38 случаев / 130 прививок;



Львовская область — 905 случаев / 60 прививок;



Николаевская область — 398 случаев / 160 прививок;



Одесская область — 565 случаев / 40 прививок;



Полтавская область — 174 случая / 400 прививок;



Ровенская область — 296 случаев / 150 прививок;



Сумская область — 562 случая / 120 прививок;



Тернопольская область — 457 случаев / 70 прививок;



Харьковская область — 1150 случаев / 120 прививок;



Херсонская область — 191 случай / 540 прививок;



Хмельницкая область — 676 случаев / 170 прививок;



Черкасская область — 253 случая / 160 прививок;



Черновицкая область — 407 случаев / 160 прививок;



Черниговская область — 323 случая / 40 прививок.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

▪️Прививки проводились 80 мобильными бригадами по иммунизации и 155 пунктами прививки.

▪️По состоянию на 27 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 361 020 человек.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантина с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется по локдауну в Украине.