У Києві за минулу добу виявили понад 370 випадків зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Києві за минулу добу виявили 374 випадки зараження коронавірусом. Найбільша кількість нових випадків зафіксована у Дніпровському районі. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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“374 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці (загалом 159 367)”, — повідомив Кличко.
За інформацією міського голови, захворіли 205 жінок віком від 21 до 90 років, 144 чоловіки віком від 18 до 90 років, 25 дівчаток від 3 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років.
Госпіталізували 45 хворих на COVID-19 та 482 пацієнта з підозрою на коронавірус та з пневмонією.
За добу у Києві зареєстровано 35 летальних випадків. Водночас одужали 284 людини.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (120), Дарницькому (110) та в Оболонському (60).
Додамо
Загалом за період пандемії в Києві підтверджено 159 367 випадків захворювання на COVID-19, з них 3309 летальні. Вже подолали коронавірус 104 901 киян.
В Україні від початку пандемії виявлено 1 644 063 випадки коронавірусу, зокрема за минулу добу — 11 932.