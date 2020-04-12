В Киеве за минувшие сутки подтверждено еще 20 случаев COVID-19, среди них медик

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Киеве за минувшие сутки подтверждено еще 20 случаев заболевания коронавирусной болезнью, это люди в возрасте от 19 до 74 лет. Среди них один медик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.