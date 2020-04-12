В Киеве за минувшие сутки подтверждено еще 20 случаев COVID-19, среди них медик
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Киеве за минувшие сутки подтверждено еще 20 случаев заболевания коронавирусной болезнью, это люди в возрасте от 19 до 74 лет. Среди них один медик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Еще 20 киевлян заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Всего в столице уже 416 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Так, среди тех, кто заболели:
• 5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет
• 15 мужчин - от 19 до 74 лет.
"Также среди киевлян, которые заболели за прошедшие сутки - один медик. В больницы города госпитализировали четырех пациентов. Другие - лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 266 новых случаев коронавируса, из них 26 детей.