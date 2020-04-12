У Києві за минулу добу підтверджено ще 20 випадків COVID-19, серед них медик
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Києві за минулу добу підтверджено ще 20 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, це люди віком від 19 до 74 років. Серед них один медик. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Ще 20 киян захворіли на коронавірус за минулу добу. Всього в столиці вже 416 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – йдеться у повідомленні.
Так, серед тих, хто захворіли:
• 5 жінок віком від 49 до 60 років;
• 15 чоловіків – від 19 до 74 років.
"Також серед киян, які захворіли за минулу добу, – один медик. До лікарень міста госпіталізували чотирьох пацієнтів. Інші – лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зареєстровано 266 нових випадків коронавірусу, з них 26 дітей.