У Києві за минулу добу підтверджено ще 20 випадків COVID-19, серед них медик

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Києві за минулу добу підтверджено ще 20 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, це люди віком від 19 до 74 років. Серед них один медик. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.