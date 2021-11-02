В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 60 человек, заболело более 1 700
Киев • УНН
КИЕ. 2 ноября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 1738 больных коронавирусом, 60 человек умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 986 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 618 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 64 девочки в возрасте от 20 дней до 17 лет и 70 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 211 больных коронавирусом, а также 371 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии. Выздоровело за прошедшие сутки 1157 человек.
Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Деснянском (569), Дарницком (262) и Святошинском (254).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 6268 человек. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 261 535. Преодолело вирус 230 623 жителей столицы.
Напомним
С понедельника, 1 ноября, Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.
Работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:
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- заведения питания
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- отели
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- учреждения социальной защиты
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- спортзалы и фитнес-центры
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- ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
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- проводить массовые мероприятия
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- торгово-развлекательные центры
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Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.
Также с 1 ноября все школы Киева перевели на дистанционное обучение.