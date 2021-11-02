В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 60 человек, заболело более 1 700

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 986 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 618 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 64 девочки в возрасте от 20 дней до 17 лет и 70 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 211 больных коронавирусом, а также 371 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии. Выздоровело за прошедшие сутки 1157 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Деснянском (569), Дарницком (262) и Святошинском (254).

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 6268 человек. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 261 535. Преодолело вирус 230 623 жителей столицы.

Напомним

С понедельника, 1 ноября, Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.

Работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:



заведения питания



отели



учреждения социальной защиты



спортзалы и фитнес-центры



ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда



проводить массовые мероприятия



торгово-развлекательные центры



Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Также с 1 ноября все школы Киева перевели на дистанционное обучение.