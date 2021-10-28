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Офіційно: Київ з 1 листопада переходить у "червону" зону

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. З понеділка, 1 листопада, Київ увійде до “червоної” зони карантину. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов за підсумками засідання Держкомісії ТЕБ та НС, пише УНН.

Офіційно: Київ з 1 листопада переходить у "червону" зону

Цитата:

“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 1 листопада 2021 року "червоний“ рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва. Червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень”, — написав Немчінов у Telegram-каналі.

Деталі

Зокрема, з його слів, забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
  • проведення масових заходів тощо.

За його словами, обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Немчінов повідомив, що позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відбулося сьогодні.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко раніше сьогодні, 28 жовтня, звернувся до держкомісії ТЕБ та НС – просив перевести місто в "червону" зону. Також він повідомив, що Київ запроваджує суворі карантинні обмеження з 1 листопада:

Тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом можна буде:

  • Працювати і відвідувати:
  • заклади харчування
  • готелі
  • установи і заклади соціального захисту
  • спортзали та фітнес-центри
  • ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
  • Проводити масові заходи
  • Відвідувати торгово-розважальні центри

Діти і підлітки відвідують ТРЦ тільки з батьками — які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

Також з 1 листопада в Києві всі школи будуть переведені на дистанційне навчання. Це стосується всіх учнів: з 1 до 11 класу. В такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в місті.

Що стосується садочків, то вони продовжать працювати, але дотримуючись правил "червоної" зони. За умови вакцинації 100% персоналу закладів.

Громадський транспорт закривати не збираються. Він працюватиме. Але їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково - спеціальні групи правоохоронців.

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