Офіційно: Київ з 1 листопада переходить у "червону" зону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. З понеділка, 1 листопада, Київ увійде до “червоної” зони карантину. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов за підсумками засідання Держкомісії ТЕБ та НС, пише УНН.
Цитата:
“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 1 листопада 2021 року "червоний“ рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва. Червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень”, — написав Немчінов у Telegram-каналі.
Деталі
Зокрема, з його слів, забороняється:
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- робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
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- проведення масових заходів тощо.
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За його словами, обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
Немчінов повідомив, що позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відбулося сьогодні.
Доповнення
Мер Києва Віталій Кличко раніше сьогодні, 28 жовтня, звернувся до держкомісії ТЕБ та НС – просив перевести місто в "червону" зону. Також він повідомив, що Київ запроваджує суворі карантинні обмеження з 1 листопада:
Тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом можна буде:
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- Працювати і відвідувати:
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- заклади харчування
- готелі
- установи і заклади соціального захисту
- спортзали та фітнес-центри
- ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
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- Проводити масові заходи
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- Відвідувати торгово-розважальні центри
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Діти і підлітки відвідують ТРЦ тільки з батьками — які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.
Також з 1 листопада в Києві всі школи будуть переведені на дистанційне навчання. Це стосується всіх учнів: з 1 до 11 класу. В такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в місті.
Що стосується садочків, то вони продовжать працювати, але дотримуючись правил "червоної" зони. За умови вакцинації 100% персоналу закладів.
Громадський транспорт закривати не збираються. Він працюватиме. Але їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково - спеціальні групи правоохоронців.