Официально: Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 26416 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 55655 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 75708 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 229119 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 131145 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 399664 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316342 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215161 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245002 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255621 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.1м/с
60%
Популярные новости

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 9616 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 8052 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 10119 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 20784 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 6316 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 6336 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139386 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 229121 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 399665 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 260056 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12912 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21707 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50434 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75005 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59919 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

Официально: Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону

Киев • УНН

 • 30073 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. С понедельника, 1 ноября, Киев войдет в "красную" зону карантина. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов по итогам заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС, пишет УНН.

Официально: Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону

Цитата:

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 1 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева. Красный уровень эпидемической опасности предусматривает ряд ограничений", - написал Немчинов в Telegram-канале.

Детали

В частности, по его словам, запрещается:

  • работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
  • проведение массовых мероприятий и т.п.

По его словам, ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Немчинов сообщил, что внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям состоялось сегодня.

Дополнение

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сегодня, 28 октября, обратился к госкомиссии ТЕБ и ЧС – просил перевести город в "красную" зону. Также он сообщил, что Киев вводит строгие карантинные ограничения с 1 ноября:

Только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно будет:

  • Работать и посещать:
  • заведения питания
  • отели
  • учреждения и учреждения социальной защиты
  • спортзалы и фитнес-центры
  • ЦНАПы, Управление труда и соцзащиты, Управление пенсионного фонда
  • Проводить массовые мероприятия
  • Посещать торгово-развлекательные центры

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Также с 1 ноября в Киеве все школы будут переведены на дистанционное обучение. Это касается всех учащихся: с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

Что касается садиков, то они продолжат работать, но соблюдая правила "красной" зоны. При вакцинации 100% персонала заведений.

Общественный транспорт закрывать не собираются. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт. А выборочно – специальные группы правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоCOVID-19
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,673.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.48