Официально: Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. С понедельника, 1 ноября, Киев войдет в "красную" зону карантина. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов по итогам заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС, пишет УНН.
Цитата:
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 1 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева. Красный уровень эпидемической опасности предусматривает ряд ограничений", - написал Немчинов в Telegram-канале.
Детали
В частности, по его словам, запрещается:
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- работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
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- проведение массовых мероприятий и т.п.
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По его словам, ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.
Немчинов сообщил, что внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям состоялось сегодня.
Дополнение
Мэр Киева Виталий Кличко ранее сегодня, 28 октября, обратился к госкомиссии ТЕБ и ЧС – просил перевести город в "красную" зону. Также он сообщил, что Киев вводит строгие карантинные ограничения с 1 ноября:
Только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно будет:
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- Работать и посещать:
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- заведения питания
- отели
- учреждения и учреждения социальной защиты
- спортзалы и фитнес-центры
- ЦНАПы, Управление труда и соцзащиты, Управление пенсионного фонда
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- Проводить массовые мероприятия
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- Посещать торгово-развлекательные центры
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Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Также с 1 ноября в Киеве все школы будут переведены на дистанционное обучение. Это касается всех учащихся: с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в городе.
Что касается садиков, то они продолжат работать, но соблюдая правила "красной" зоны. При вакцинации 100% персонала заведений.
Общественный транспорт закрывать не собираются. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт. А выборочно – специальные группы правоохранителей.