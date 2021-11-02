У Києві за добу від COVID-19 померло 60 людей, захворіло понад 1 700
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 1738 хворих на коронавірус, 60 людей померли. Про це у Facebook повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
Деталі
Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 986 жінок віком від 18 до 96 років, 618 чоловіків віком від 18 до 90 років, 64 дівчинки віком від 20 днів до 17 років і 70 хлопчиків віком від 1 місяця до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 211 хворих на коронавірус, а також 371 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 1157 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Деснянському (569), Дарницькому (262) та Святошинському (254).
Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 6268 осіб. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 261 535. Подолало вірус 230 623 жителів столиці.
Нагадаємо
Із понеділка, 1 листопада, Київ увійшов до “червоної” зони карантину. У місті ввели суворі обмеження.
Працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:
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- заклади харчування
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- готелі
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- установи соціального захисту
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- спортзали та фітнес-центри
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- ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
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- проводити масові заходи
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- торговельно-розважальні центри
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Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.
Також із 1 листопада всі школи Києва перевели на дистанційне навчання.