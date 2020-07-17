В Киеве за сутки подтвердили еще 76 новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Киеве с начала пандемии зафиксировано уже 6689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки - 76 новых больных. Об этом во время брифинга в пятницу заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 76 больных. В настоящее время в столице уже 6689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 5 девочек в возрасте от 11 месяцев до 13 лет и 42 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, трое мальчиков в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 160 человек - это больше всего за все время пандемии. Всего коронавирус преодолели 2320 жителей Киева", - проинформировал мэр.
Кроме того, по его словам, больше всего заболевших в сутки зафиксировано в Днепровском районе столицы.
"Больше всего случаев обнаружили в Днепровском районе - 13, в Деснянском - 11, Соломенском, Шевченковском районах - по 9 случаев", - добавил Кличко.
Как сообщал УНН, на днях в Киеве зафиксировали антирекорд: наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 в сутки за время пандемии - 147 случаев.
Напомним, в Украине 8:50 17 июля зафиксировано уже более 57,2 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев на уровне предыдущих суток - более 800.