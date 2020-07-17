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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101558 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 115849 просмотра

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В Киеве за сутки подтвердили еще 76 новых случаев заболевания COVID-19

В Киеве за сутки подтвердили еще 76 новых случаев заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15628 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. В Киеве с начала пандемии зафиксировано уже 6689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки - 76 новых больных. Об этом во время брифинга в пятницу заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 76 больных. В настоящее время в столице уже 6689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 5 девочек в возрасте от 11 месяцев до 13 лет и 42 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, трое мальчиков в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 160 человек - это больше всего за все время пандемии. Всего коронавирус преодолели 2320 жителей Киева", - проинформировал мэр.

Кроме того, по его словам, больше всего заболевших в сутки зафиксировано в Днепровском районе столицы.

"Больше всего случаев обнаружили в Днепровском районе - 13, в Деснянском - 11, Соломенском, Шевченковском районах - по 9 случаев", - добавил Кличко.

Как сообщал УНН, на днях в Киеве зафиксировали антирекорд: наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 в сутки за время пандемии - 147 случаев.

Напомним, в Украине 8:50 17 июля зафиксировано уже более 57,2 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев на уровне предыдущих суток - более 800.

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