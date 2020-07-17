У Києві за добу підтвердили ще 76 нових випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Києві з початку пандемії зафіксовано вже 6 689 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них за останню добу - 76 нових хворих. Про це під час брифінгу у п'ятницю заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилася на 76 хворих. На сьогодні у столиці вже 6 689 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед тих, хто захворіли: 26 жінок віком від 18 до 83 років, 5 дівчаток віком від 11 місяців до 13 років та 42 чоловіки віком від 18 до 84 років, троє хлопчиків віком від 3 місяців до 3 років. До лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Одужали за минулу добу 160 людей – це найбільше за весь час пандемії. Всього коронавірус подолали 2 320 жителів Києва", - проінформував мер.
Крім того, за його словами, найбільше захворілих за добу зафіксовано у Дніпровському районі столиці.
"Найбільше випадків виявили у Дніпровському районі – 13, у Деснянському – 11, Солом’янському, Шевченківському районах - по 9 випадків", - додав Кличко.
Як повідомляв УНН, днями у Києві зафіксували антирекорд: найбільшу кількість випадків захворювання на COVID-19 за добу за час пандемії - 147 випадків.
Нагадаємо, в Україні на 8:50 17 липня зафіксовано вже понад 57,2 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків на рівні попередньої доби - понад 800.