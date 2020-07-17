В Україні вже 57,2 тис. випадків COVID-19, за добу - 809
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. В Україні на 8:50 17 липня зафіксовано вже понад 57,2 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків на рівні попередньої доби - понад 800. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 57 264 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 809 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом померли 1 456 людей, з них 11 - за останню добу.
Одужали від хвороби вже 29 769, за добу - 838. Тобто, за добу кількість одужалих більша, ніж кількість захворілих.
Нагадаємо, ВООЗ зафіксувала понад 226 тисяч нових інфікованих COVID-19 у світі за добу.