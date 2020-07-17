В Украине уже 57,2 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 809
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Украине на 8:50 17 июля зафиксировано уже более 57,2 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев на уровне предыдущих суток - более 800. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 57 264 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 809 инфицированных.
Вследствие болезни сего умерли 1456 человек, из них 11 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 29 769, за сутки - 838. То есть, за сутки количество выздоровевших больше, чем количество заболевших.
Напомним, ВОЗ зафиксировала более 226 000 новых инфицированных COVID-19 в мире за сутки.