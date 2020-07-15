Антирекорд у Києві: за добу виявили близько 150 нових випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У Києві за минулу добу підтвердили 147 випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19). Це найбільша кількість випадків за добу за час пандемії. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.
"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус (коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.), збільшилась на 147 хворих. Це найбільше за весь період пандемії. Одна людина померла. На сьогодні в столиці вже 6497 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед тих, що захворіли - 66 жінок віком від 18 до 71 року, та 5 дівчаток від 1 року до 16. 73 чоловіки віком від 18 до 85 років, троє хлопчиків від 2 до 6 років. Захворіли, зокрема, і 6 медиків", - проінформував Кличко.
Він також зазначив, що до лікарень столиці госпіталізували 29 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
"За минулу добу одужали 36 людей, всього коронавірус подолали 2160 мешканців Києва", - додав київський міський голова.
Нагадаємо, в Україні вже 55,6 тис. випадків COVID-19, за добу виявили 836 інфікованих.