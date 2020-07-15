Антирекорд в Киеве: за сутки обнаружили около 150 новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Киеве за минувшие сутки подтвердили 147 случаев заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19). Это самое большое количество случаев за сутки за время пандемии. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.
"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус (коронавирусную болезнь COVID-19 - ред.), увеличилась на 147 больных. Это наибольше за весь период пандемии. Один человек умер. На сегодня в столице уже 6497 подтвержденных случаев заболевания COVID 19. Среди заболевших - 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года, и 5 девочек от 1 года до 16 73, мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, трое мальчиков от 2 до 6 лет. Заболели, в том числе, и 6 медиков", - проинформировал Кличко.
Он также отметил, что в больницы столицы госпитализировали 29 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
"За прошедшие сутки выздоровели 36 человек, всего коронавирус преодолели 2160 жителей Киева", - добавил киевский городской голова.
Напомним, в Украине уже 55,6 тыс. Случаев COVID-19, за сутки обнаружили 836 инфицированных.