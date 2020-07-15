Антирекорд в Киеве: за сутки обнаружили около 150 новых случаев

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 96739 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104161 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130087 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109232 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129510 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101753 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102475 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104336 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102015 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Антирекорд в Киеве: за сутки обнаружили около 150 новых случаев

Антирекорд в Киеве: за сутки обнаружили около 150 новых случаев

Киев  •  УНН

 • 10395 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. В Киеве за минувшие сутки подтвердили 147 случаев заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19). Это самое большое количество случаев за сутки за время пандемии. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус (коронавирусную болезнь COVID-19 - ред.), увеличилась на 147 больных. Это наибольше за весь период пандемии. Один человек умер. На сегодня в столице уже 6497 подтвержденных случаев заболевания COVID 19. Среди заболевших - 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года, и 5 девочек от 1 года до 16 73, мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, трое мальчиков от 2 до 6 лет. Заболели, в том числе, и 6 медиков", - проинформировал Кличко.

Он также отметил, что в больницы столицы госпитализировали 29 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

"За прошедшие сутки выздоровели 36 человек, всего коронавирус преодолели 2160 жителей Киева", - добавил киевский городской голова.

Напомним, в Украине уже 55,6 тыс. Случаев COVID-19, за сутки обнаружили 836 инфицированных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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