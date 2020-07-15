В Україні вже 55,6 тис. випадків COVID-19, за добу - 836
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. В Україні на 9 годину 15 липня зафіксовано вже понад 55,6 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків зросла - за добу понад 800. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 55 607 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 836 інфікованих - більше, ніж за попередню добу.
Внаслідок хвороби загалом померли 1 427 людей, з них 15 - за останню добу.
Одужали від хвороби вже 28 131, за добу - 977. Тобто, за добу кількість одужалих перевищує кількість захворілих.
Нагадаємо, у світі за добу на COVID-19 захворіло понад 220 тис. людей.