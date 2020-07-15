В Украине уже 55,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 836

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103966 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113373 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118261 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152708 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117411 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143023 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104583 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102877 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105268 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102344 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине уже 55,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 836

В Украине уже 55,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 836

Киев  •  УНН

 • 20336 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. В Украине на 9:00 15 июля зафиксировано уже более 55,6 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев возросло - за сутки более 800 Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 55 607 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 836 инфицированных - больше, чем за предыдущие сутки.

Вследствие болезни всего умерли 1427 человек, из них 15 - за последние сутки.

Выздоровели от болезни уже 28 131, за сутки - 977. То есть, за сутки количество выздоровевших превышает количество заболевших.

Напомним, в мире за сутки на COVID-19 заболело более 220 тыс. человек.

Украинские Национальные Новости

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