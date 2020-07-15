В Украине уже 55,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 836
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Украине на 9:00 15 июля зафиксировано уже более 55,6 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев возросло - за сутки более 800 Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 55 607 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 836 инфицированных - больше, чем за предыдущие сутки.
Вследствие болезни всего умерли 1427 человек, из них 15 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 28 131, за сутки - 977. То есть, за сутки количество выздоровевших превышает количество заболевших.
Напомним, в мире за сутки на COVID-19 заболело более 220 тыс. человек.