Коронавірус у світі: за добу на COVID-19 захворіло понад 220 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Станом на ранок середи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 577 843. У свою чергу, одужали 7 373 782 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 13 284 292 осіб інфіковано. Таким чином, у порівнянні з аналогічним часом попередньої доби на коронавірусну інфекцію захворіло 222 500 людей.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (3 428 553), Бразилія (1 926 824), Індія (906 752), Росія (738 787), а також Перу, Чилі, Мексика, Південно-Африканська Республіка, Велика Британія, Іран, Іспанія, Пакистан, Італія та Саудівська Аравія.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (136 430), Бразилії (74 133), Великій Британії (45 053), Мексиці (36 327), Італії, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4,641.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 54 771 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 412 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.