В Україні вже понад 54,7 тис. випадків COVID-19, за добу - 638
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. В Україні зафіксовано вже 54 771 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків за добу – 638. При цьому одужало за добу 651 особа - більше, ніж захворіло. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 638 осіб, з них 26 дітей та 74 медичних працівники. Було госпіталізовано 157 осіб. Зафіксовано 14 летальних випадків. При цьому одужало 651 особа. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 54 771, з них 3906 дітей, а також 7499 медичних працівників. При цьому загалом одужало 27 154 осіб та 1 412 летальних випадків", - розповів Степанов.
Нагадаємо, коронавірус у Києві за добу підтвердили у ще 112 людей.