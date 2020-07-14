В Україні вже понад 54,7 тис. випадків COVID-19, за добу - 638

"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 638 осіб, з них 26 дітей та 74 медичних працівники. Було госпіталізовано 157 осіб. Зафіксовано 14 летальних випадків. При цьому одужало 651 особа. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 54 771, з них 3906 дітей, а також 7499 медичних працівників. При цьому загалом одужало 27 154 осіб та 1 412 летальних випадків", - розповів Степанов.

Нагадаємо, коронавірус у Києві за добу підтвердили у ще 112 людей.