Коронавірус у Києві за добу підтвердили у ще 112 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Коронавірус у Києві за добу підтвердили у ще 112 людей - чергове зростання за кількістю нових випадків у порівнянні з днем раніше. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.
"Кількість мешканців столиці, в яких підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 112 людей. Один хворий помер. Усього коронавірус забрав життя 125 киян. На сьогодні в столиці вже 6350 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.
Серед тих, що захворіли, з його слів, 50 жінок віком від 20 до 79 років, 56 чоловiкiв віком від 22 до 84 років, 4 дівчинки від 4 до 15 років і 2 хлопчики - 12 і 16 років. Захворіли, зокрема, і 8 медиків, додав мер столиці.
До лікарень столиці госпіталізували 9 хворих. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 15 людей. Усього коронавірус подолали 2124 мешканці столиці.
"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі - 31. У Деснянському - 21. Та в Дніпровському районі - 14 випадків", - вказав він.
Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом на Львівщині зросла ще на 147.