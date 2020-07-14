Коронавирус в Киеве за сутки подтвердили у еще 112 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Коронавирус в Киеве за сутки подтвердили у еще 112 человек - очередной рост по количеству новых случаев по сравнению с днем ранее. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.
"Количество жителей столицы, у которых подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 112 человек. Один больной умер. Всего коронавирус унес жизни 125 киевлян. На сегодня в столице уже 6350 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.
Среди заболевших, по его словам, 50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет, 56 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет, 4 девочки от 4 до 15 лет и 2 мальчика - 12 и 16 лет. Заболели в том числе и 8 медиков, добавил мэр столицы.
В больницы столицы госпитализировали 9 больных. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 15 человек. Всего коронавирус преодолели 2124 жителя столицы.
"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 31. В Деснянском - 21. И в Днепровском районе -14 случаев", - отметил он.
Напомним, количество зараженных коронавирусом во Львовской области выросло еще на 147.