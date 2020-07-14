Кількість заражених коронавірусом на Львівщині зросла ще на 147
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У Львові та на Львівщині на ранок 14 липня підтверджено 7254 випадки інфікування коронавірусом, з них 147 — за минулу добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міської ради.
"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1233 ПЛР-тести, з них 147 — позитивні. Серед них львів'ян — 68. Загалом в роботу взяли 141 пробу, залишок у холодильнику — 483 проби", - йдеться у повідомленні.
Загалом коронавірусну інфекцію в області виявлено — у 7254 осіб, 188 людей померло. 1142 пацієнти одужало.
Нагадаємо, 12 липня ВООЗ повідомила про рекордну кількість нових випадків COVID-19 за добу.