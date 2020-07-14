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19 березня, 18:42 • 98681 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 137825 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 116274 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 130615 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 135063 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 124440 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 169800 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125846 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125439 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124308 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Кількість заражених коронавірусом на Львівщині зросла ще на 147

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КИЇВ. 14 липня. УНН. У Львові та на Львівщині на ранок 14 липня підтверджено 7254 випадки інфікування коронавірусом, з них 147 — за минулу добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міської ради.

"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1233 ПЛР-тести, з них 147 — позитивні. Серед них львів'ян — 68. Загалом в роботу взяли 141 пробу, залишок у холодильнику — 483 проби", - йдеться у повідомленні.

Загалом коронавірусну інфекцію в області виявлено — у 7254 осіб, 188 людей померло. 1142 пацієнти одужало.

Нагадаємо, 12 липня ВООЗ повідомила про рекордну кількість нових випадків COVID-19 за добу.

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