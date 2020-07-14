Число зараженных коронавирусом во Львовской области выросло еще на 147
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Во Львове и Львовской области на утро 14 июля подтверждено 7254 случая инфицирования коронавирусом, из них 147 - за прошедшие сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского городского совета.
"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1233 ПЦР-тесты, из них 147 - положительные. Среди них львовян - 68. Всего в работу взяли 141 пробу, остаток в холодильнике - 483 пробы", - говорится в сообщении.
В общем коронавирусную инфекцию в области выявлено - у 7254 человек, 188 человек умерли. 1142 пациенты выздоровели.
Напомним, 12 июля ВОЗ сообщила о рекордном количестве новых случаев COVID-19 за сутки.