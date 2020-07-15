Коронавирус в мире: за сутки на COVID-19 заболело более 220 тыс. человек

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 76914 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104924 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109819 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138209 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112197 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133863 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102505 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102658 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104911 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102211 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. По состоянию на утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 577 843. В свою очередь, выздоровели 7 373 782 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 13 284 292 человек инфицировано. Таким образом, по сравнению с аналогичным временем предыдущих суток на коронавирусную инфекцию заболело 222 500 человек.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (3 428 553), Бразилия (1 926 824), Индия (906 752), Россия (738 787), а также Перу, Чили, Мексика, Южная Африка, Великобритания, Иран, Испания, Пакистан, Италия и Саудовская Аравия.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (136 430), Бразилии (74 133), Великобритании (45 053), Мексике (36 327), Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4,641.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 54 771 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1412 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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