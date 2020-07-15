Коронавирус в мире: за сутки на COVID-19 заболело более 220 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. По состоянию на утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 577 843. В свою очередь, выздоровели 7 373 782 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 13 284 292 человек инфицировано. Таким образом, по сравнению с аналогичным временем предыдущих суток на коронавирусную инфекцию заболело 222 500 человек.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (3 428 553), Бразилия (1 926 824), Индия (906 752), Россия (738 787), а также Перу, Чили, Мексика, Южная Африка, Великобритания, Иран, Испания, Пакистан, Италия и Саудовская Аравия.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (136 430), Бразилии (74 133), Великобритании (45 053), Мексике (36 327), Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4,641.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 54 771 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1412 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.