В Киеве трамвай сошел с рельсов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В центре Киева, на Контрактовой площади, сошел с рельсов трамвай №14 после того, как у него отвалилось колесо, передает корреспондент УНН.
В результате инцидента трамвай заблокировал движение для автомобилей и других трамваев, движущихся по этому маршруту.
По словам очевидцев, у трамвая отвалилось колесо во время движения, в результате чего тот сошел с рельсов.
Как сообщал УНН, в конце февраля на киевской улице Героев Космоса водитель Chevrolet столкнулся с ограждением скоростного трамвая.