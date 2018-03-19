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У Києві з рейок зійшов трамвай

У Києві з рейок зійшов трамвай

Київ • УНН

 • 14523 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. У центрі Києва, на Контрактовій площі, зійшов з рейок трамвай №14 після того, як у нього відвалилось колесо, передає кореспондент УНН.

У результаті інциденту трамвай заблокував рух для автомобілів та інших трамваїв, що рухаються цим маршрутом.

За словами очевидців, у трамвая відвалилося колесо під час руху, в результаті чого той зійшов з рейок.

Як повідомляв УНН, наприкінці лютого на київській вулиці Героїв Космосу водій Chevrolet зіткнувся з огорожею швидкісного трамваю.

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