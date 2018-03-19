У Києві з рейок зійшов трамвай
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У центрі Києва, на Контрактовій площі, зійшов з рейок трамвай №14 після того, як у нього відвалилось колесо, передає кореспондент УНН.
У результаті інциденту трамвай заблокував рух для автомобілів та інших трамваїв, що рухаються цим маршрутом.
За словами очевидців, у трамвая відвалилося колесо під час руху, в результаті чого той зійшов з рейок.
Як повідомляв УНН, наприкінці лютого на київській вулиці Героїв Космосу водій Chevrolet зіткнувся з огорожею швидкісного трамваю.