В Киеве уже который раз за неделю снова “заминирования”: проверяют все школы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Киеве снова сообщают о заминировании школ. Это уже второй раз за эту неделю. Информацию журналисту УНН подтвердила пресс-секретарь полиции столицы Юлия Гирдвилис.
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“Поступило сообщение, что в Киеве заминировали школы. Правоохранители проводят проверку, устанавливаются обстоятельства”, — подчеркнула Гирдвилис.
Дополнения
По Украине "прокатилась" волна минирований в разных регионах. Преимущественно сообщалось о “заминировании” школ. В частности, 18 января в контактный центр Службы безопасности Украины поступило сообщении о заминировании в Киеве 46 учебных заведений, в том числе более 30 школ.
Позже стало известно о заминировании Киевского окружного административного суда и Киевского апелляционного суда.
Позже о “минировании " сообщил город Кривой Рог. В полиции сообщили об информации о минировании всех школ города. Ситуация повторилась в Виннице, Ровно и в Харькове и др.
20 января в Киеве сообщили о “минировании” Офиса Президента Украины. Однако правоохранители не обнаружили в здании взрывоопасных веществ и предметов.