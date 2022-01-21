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15 марта, 19:03 • 107499 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145337 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124786 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118207 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105560 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101839 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94570 просмотра

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В Киеве уже который раз за неделю снова “заминирования”: проверяют все школы

Киев • УНН

 • 14296 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Киеве снова сообщают о заминировании школ. Это уже второй раз за эту неделю. Информацию журналисту УНН подтвердила пресс-секретарь полиции столицы Юлия Гирдвилис.

Цитата:

“Поступило сообщение, что в Киеве заминировали школы. Правоохранители проводят проверку, устанавливаются обстоятельства”, — подчеркнула Гирдвилис.

Дополнения

По Украине "прокатилась" волна минирований в разных регионах. Преимущественно сообщалось о “заминировании” школ. В частности, 18 января в контактный центр Службы безопасности Украины поступило сообщении о заминировании в Киеве 46 учебных заведений, в том числе более 30 школ.

Позже стало известно о заминировании Киевского окружного административного суда и Киевского апелляционного суда.

Позже о “минировании " сообщил город Кривой Рог. В полиции сообщили об информации о минировании всех школ города. Ситуация повторилась в Виннице, Ровно и в Харькове и др.

20 января в Киеве сообщили о “минировании” Офиса Президента Украины. Однако правоохранители не обнаружили в здании взрывоопасных веществ и предметов.

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