Другий раз на день: у Кривому Розі повідомили про замінування всіх шкіл міста

Детальної інформації на даний момент немає. Однак, як пишуть місцеві ЗМІ, навчальний процес у школах призупинено. Крім того, співробітники шкіл вивели з будівель дітей, а також викликали батьків, щоб ті забрали учнів по домівках.

Наразі правоохоронці перевіряють 16 навчальних закладів.

Додамо

Сьогодні в Києві правоохоронцям надійшла інформація про замінування півсотні навчальних закладів. На даний момент проводиться ретельна перевірка вузів і шкіл у всіх районах міста.



