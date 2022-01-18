Другий раз на день: у Кривому Розі повідомили про замінування всіх шкіл міста
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Кривому Розі (Дніпропетровська область) повідомили про мінування всіх шкіл міста. Інформацію журналісту УНН підтвердили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.
Детальної інформації на даний момент немає. Однак, як пишуть місцеві ЗМІ, навчальний процес у школах призупинено. Крім того, співробітники шкіл вивели з будівель дітей, а також викликали батьків, щоб ті забрали учнів по домівках.
Наразі правоохоронці перевіряють 16 навчальних закладів.
Додамо
Сьогодні в Києві правоохоронцям надійшла інформація про замінування півсотні навчальних закладів. На даний момент проводиться ретельна перевірка вузів і шкіл у всіх районах міста.