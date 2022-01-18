У Києві "замінували" майже пів сотні навчальних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. До контактного центру Служби безпеки України надійшло повідомленні про замінування у Києві 46 навчальних закладів, зокрема понад 30 шкіл. Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції столиці Юлія Гірдвіліс.
Цитата:
“На колл-центр СБУ надійшла інформація про замінування понад 30 шкіл. За попередньою інформацією, йдеться про 46 навчальних закладів Києва. Наразі правоохоронці та кінологи проводять перевірку. Про які це саме школи йдеться, поки що невідомо”, - повідомили у поліції.
Деталі
За наданою інформацією, повідомлення надійшло сьогодні зранку. Наразі проводиться перевірка усіх навчальних закладів Києва, та встановлюються деталі.
Доповнення
Минулого тижня Україною прокотилась хвиля мінувань. Під ударом були у тому числі ТЦ та школи.
Служба безпеки України на тлі зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури нагадало, що такі повідомлення - це поширений інструмент в умовах гібридної агресії Росії проти України.