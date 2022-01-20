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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

У Києві "замінували" Офіс Президента. Вибухівку не знайшли

У Києві "замінували" Офіс Президента. Вибухівку не знайшли

Київ • УНН

 • 22724 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У Києві правоохоронці не виявили в Офісі Президента України вибухонебезпечних речовин та предметів. Про це у коментарі УНН повідомила пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.

Цитата

На запитання, чи надходило повідомлення про замінування Офісу Президента, Тищенко відповіла: “Надходило повідомлення про замінування однієї з будівель на вулиці Банковій. Наразі перевірка завершена. Будь-яких небезпечних предметів не знайдено”.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський перебуває в Польщі.

Минулого тижня Україною прокотилась хвиля мінувань. Під ударом були у тому числі ТЦ та школи.

Мінування продовжилися і цього тижня.

Служба безпеки України на тлі зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури нагадала, що такі повідомлення — це поширений інструмент в умовах гібридної агресії Росії проти України.

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