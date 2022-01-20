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Зеленський прибув з візитом до Польщі. Невдовзі він зустрінеться з Дудою

Зеленський прибув з візитом до Польщі. Невдовзі він зустрінеться з Дудою

Київ • УНН

 • 17933 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Польщі, де запланована його зустріч з польським лідером Анджеєм Дудою, пише УНН.

Цитата

"Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Польщі. Президент Республіки Польща Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції "Вісла", - повідомили в четвер в пресслужбі Глави держави.

Деталі

Зазначається, що два президенти проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів. Основною темою залишається питання безпеки.

Як зазначив голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, консультації триватимуть у четвер і п’ятницю.

"Це будуть дуже важливі дводенні робочі переговори між президентами Польщі та України, очевидно пов'язані із загрозою російської агресії. Підтримка України наразі є одним із найважливіших пріоритетів політики президента Анджея Дуди", - сказав голова Бюро національної безпеки.

Він повідомив, що президенти також обговорять " можливі форми підтримки, яку Польща та весь Альянс (НАТО – ред.) зможуть надати Україні як політично, так і матеріально".

"Ми знаємо, що деякі країни вже заявили про готовність поставити в Україну оборонну техніку та озброєння", - наголосив він.

Додамо

Цього тижня стало відомо про "численні консультації" щодо ситуації в Україні у Польщі, зокрема про те що питання агресивної політики РФ обговорять президенти Польщі Анджей Дуда і України Володимир Зеленський.

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