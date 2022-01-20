Зеленський прибув з візитом до Польщі. Невдовзі він зустрінеться з Дудою
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Польщі, де запланована його зустріч з польським лідером Анджеєм Дудою, пише УНН.
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"Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Польщі. Президент Республіки Польща Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції "Вісла", - повідомили в четвер в пресслужбі Глави держави.
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Зазначається, що два президенти проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів. Основною темою залишається питання безпеки.
Як зазначив голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, консультації триватимуть у четвер і п’ятницю.
"Це будуть дуже важливі дводенні робочі переговори між президентами Польщі та України, очевидно пов'язані із загрозою російської агресії. Підтримка України наразі є одним із найважливіших пріоритетів політики президента Анджея Дуди", - сказав голова Бюро національної безпеки.
Він повідомив, що президенти також обговорять " можливі форми підтримки, яку Польща та весь Альянс (НАТО – ред.) зможуть надати Україні як політично, так і матеріально".
"Ми знаємо, що деякі країни вже заявили про готовність поставити в Україну оборонну техніку та озброєння", - наголосив він.
Додамо
Цього тижня стало відомо про "численні консультації" щодо ситуації в Україні у Польщі, зокрема про те що питання агресивної політики РФ обговорять президенти Польщі Анджей Дуда і України Володимир Зеленський.