В Киеве "заминировали" Офис Президента. Взрывчатку не нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Киеве правоохранители не обнаружили в Офисе Президента Украины взрывоопасных веществ и предметов. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.
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На вопрос, поступало ли сообщение о минировании Офиса Президента, Тищенко ответила: “Поступало сообщение о заминировании одного из зданий на улице Банковой. Сейчас проверка завершена. Каких-либо опасных предметов не найдено”.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский находится в Польше.
На прошлой неделе по Украине прокатилась волна минирований. Под ударом были в том числе ТЦ и школы.
Минирования продолжились и на этой неделе.
Служба безопасности Украины на фоне роста количества сообщений о псеводминировании объектов социальной инфраструктуры напомнила, что такие сообщения — это распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии России против Украины.