В Киеве уже 55 инфицированных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киеве подтверждено восемь новых случаев коронавируса у людей в возрасте от 31 до 59 лет, в целом - 55 инфицированных. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"К сожалению, количество больных в столице увеличилось. Уже 55 человек имеют подтвержденный диагноз. Сегодня мы получили от Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сказал Кличко.
По его словам, заболели четыре женщины в возрасте от 31 до 59 лет, и четверо мужчин - от 43 до 59 лет.
"Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу, двое - в городскую клиническую больницу №4, еще двое - в Центральный госпиталь МВД, еще двое лечатся дома", - подчеркнул Кличко.
Добавим, утром 27 марта в Украине было зафиксировано уже 218 случаев COVID-19.