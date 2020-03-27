В Киеве уже 55 инфицированных COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84216 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100181 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102368 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101646 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109656 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98350 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104450 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106417 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131379 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Киеве уже 55 инфицированных COVID-19

В Киеве уже 55 инфицированных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 19786 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киеве подтверждено восемь новых случаев коронавируса у людей в возрасте от 31 до 59 лет, в целом - 55 инфицированных. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, количество больных в столице увеличилось. Уже 55 человек имеют подтвержденный диагноз. Сегодня мы получили от Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сказал Кличко.

По его словам, заболели четыре женщины в возрасте от 31 до 59 лет, и четверо мужчин - от 43 до 59 лет.

"Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу, двое - в городскую клиническую больницу №4, еще двое - в Центральный госпиталь МВД, еще двое лечатся дома", - подчеркнул Кличко.

Добавим, утром 27 марта в Украине было зафиксировано уже 218 случаев COVID-19.

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