В Киеве уже 55 инфицированных COVID-19

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киеве подтверждено восемь новых случаев коронавируса у людей в возрасте от 31 до 59 лет, в целом - 55 инфицированных. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.