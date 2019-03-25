В Киеве водитель Mazda на пешеходном переходе сбил человека и вылетел на тротуар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Киеве возле Рыбальского острова произошло смертельное ДТП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на очевидцев.
Водитель за рулем Mazda на улице Электриков сбил пешехода на переходе и вылетел на тротуар. К сожалению пешеход погиб.
УНН пытается узнать подробности ДТП.
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Как сообщал УНН, в Киеве на Дорогожичах маршрутка сбила на "зебре" трех человек.
По словам очевидцев, ДТП произошло около 20.00. Маршрутка, по словам очевидцев, не остановилась на красный сигнал светофора и сбила трех пешеходов, которые переходили дорогу