В Киеве водитель Mazda на пешеходном переходе сбил человека и вылетел на тротуар

Водитель за рулем Mazda на улице Электриков сбил пешехода на переходе и вылетел на тротуар. К сожалению пешеход погиб.



УНН пытается узнать подробности ДТП.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше в ДТП погибли три украинца



Как сообщал УНН, в Киеве на Дорогожичах маршрутка сбила на "зебре" трех человек.



По словам очевидцев, ДТП произошло около 20.00. Маршрутка, по словам очевидцев, не остановилась на красный сигнал светофора и сбила трех пешеходов, которые переходили дорогу