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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

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У Києві водій Mazda на пішохідному переході збив людину та вилетів на тротуар

Київ • УНН

 • 9840 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. У Києві біля Рибальського острову сталася смертельна ДТП. Про це УНН повідомляє з посиланням на очевидців. 

У Києві водій Mazda на пішохідному переході збив людину та вилетів на тротуар

Водій за кермом Mazda на вулиці Електриків збив пішохода на переході та вилетів на тротуар. Нажаль пішохід загинув. 

УНН намагається дізнатися подробиці ДТП. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Польщі у ДТП загинули три українці

Як повідомляв УНН, У Києві на Дорогожичах маршрутка збила на "зебрі" трьох осіб

За словами очевидців, ДТП сталась близько 20.00. Маршрутка, за словами очевидців, не зупинилась на червоний сигнал світлофора і збила трьох пішоходів, які переходили дорогу

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