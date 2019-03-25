У Києві водій Mazda на пішохідному переході збив людину та вилетів на тротуар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Києві біля Рибальського острову сталася смертельна ДТП. Про це УНН повідомляє з посиланням на очевидців.
Водій за кермом Mazda на вулиці Електриків збив пішохода на переході та вилетів на тротуар. Нажаль пішохід загинув.
УНН намагається дізнатися подробиці ДТП.
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Як повідомляв УНН, У Києві на Дорогожичах маршрутка збила на "зебрі" трьох осіб.
За словами очевидців, ДТП сталась близько 20.00. Маршрутка, за словами очевидців, не зупинилась на червоний сигнал світлофора і збила трьох пішоходів, які переходили дорогу